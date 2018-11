VIDEO. Brandweer redt hond uit bosbranden in Californië Daimy Van den Eede

21 november 2018

08u23

Bron: VTM Nieuws 0 Dieren De brandweer van Los Angeles in de Verenigde Staten heeft een hond kunnen redden uit een zware bosbrand in Malibu. Het dier was omringd door vuur en kon nergens meer heen. De patrouille kon ook drie personen en nog een andere hond evacueren. De beelden dateren van 9 november, maar werden nu pas vrijgegeven.

De verwoestende bosbranden in het noorden van Californië hebben al aan zeker 77 mensen het leven gekost. Duizend anderen zijn nog vermist. Het zijn daarmee de dodelijkste en meest verwoestende bosbranden in de geschiedenis van de staat. De brand verspreidde zich tot nu uit over 607 vierkante kilometer. Brandweerdienst Calfire verwacht dat de brand pas tegen 30 november volledig onder controle zal zijn.

Bekijk ook: