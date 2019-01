VIDEO. Biggen racen om Chinees ‘jaar van het varken’ te vieren DVDA

27 januari 2019

In het Chinese Zhangjiakou trainden biggetjes vandaag voor een van de laatste keren in aanloop van de grote nieuwjaarsrace. Op 5 februari gaat in China het jaar van het varken van start. Dit dierenpark organiseert dan een grote wedstrijd om de dieren te eren. Mensen kunnen stemmen op welk varken de race zal winnen. Op die manier verzamelen ze punten om biologische producten te kunnen kopen in de boerderij. De biggen die deelnemen zijn ongeveer drie maanden oud. Heel lang kunnen ze niet racen, want binnenkort passen ze niet meer door de hindernissen.