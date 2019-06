VIDEO. Bewoners vinden beer in kleerkast en die is niet onder de indruk KVDS

23 juni 2019

17u07

Bron: Facebook, HuffPost 0 Dieren Bewoners van een huis in de Amerikaanse staat Montana zijn zich vrijdagochtend lam geschrokken toen ze ontdekten dat er een beer was binnengedrongen in hun huis. Het dier had zichzelf ingesloten in de hal en daar een ware ravage aangericht. Daarna was hij in een kast geklommen om een dutje te doen. Toen de politie even later ter plaatse kwam, was de beer allerminst onder de indruk.

Het incident gebeurde in het stadje Missoula. Het was om 5.45 uur ’s morgens dat de politie een oproep kreeg van de bewoners en zich ter plaatse repte. “Toen de agenten arriveerden, ontdekten ze dat de zwarte beer de deur naar de hal van het huis geopend had en zich op een of andere manier had ingesloten”, aldus de politie, die het hele verhaal doet op Facebook. (lees hieronder verder)

“Toen het dier merkte dat het niet meer weg kon, begon het de kamer af te breken”, klinkt het verder. “Tot hij besloot dat hij moe was en in een kast klom om een dutje te doen. Toen de agenten op het raam klopten, bleek de beer allerminst onder de indruk. Hij rekte zich langzaam uit, geeuwde en keek ontstemd naar de deur.”





Uiteindelijk slaagden de agenten erin om de deur te openen, in de hoop dat de beer uit de kast zou komen en zou vertrekken. Maar de enige reactie die ze kregen, was nog meer gegeeuw.





Natuurbeschermingsorganisatie Montana Fish, Wildlife and Parks kwam ter plaatse om hulp te bieden en verdoofde de beer, zodat hij opnieuw uitgezet kon worden in de Mission Mountains. Het bleek om een dier van 3 jaar te gaan, dat 32 kilogram woog.





De politie deelde op sociale media ook een video van het avontuur.