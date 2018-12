VIDEO. Beelden tonen hoe man hond dumpt langs weg en hoe dier wanhopig weer in wagen probeert te raken. En nu wil iedereen hem adopteren KVDS

25 december 2018

11u05

Bron: The Independent, Daily Mirror, BBC 0 Dieren De Britse dierenbescherming RSPCA heeft hartverscheurende beelden vrijgegeven waarop te zien is hoe een man een hond dumpt langs de kant van de weg. Het dier probeert nog wanhopig om weer in de wagen te raken, maar die rijdt door. De RSPCA ontfermde zich over de Staffordshire-bullterriër en intussen hebben al honderden mensen aangeboden om de hond te adopteren.

“Harteloos en wreed” noemt de RSPCA de feiten en dat lijkt niet overdreven. Op de beelden – die vorige week maandag geregistreerd werden door een beveiligingscamera in Stoke-on-Trent, in het centrum van Engeland – is te zien hoe een man een hondenbedje uit de koffer haalt en met zijn hond aan de lijn de straat oversteekt. Op het voetpad aan de overkant gooit hij het bedje op de grond, lijnt hij de hond af en rent hij weer naar de wagen.

Daarop loopt de hond nog achter hem aan en probeert hij ook weer in de wagen te raken. Dat lukt niet en even later rijdt de auto weg. De hond achtervolgt nog even, maar tevergeefs.





Het dier werd uiteindelijk een uur later gevonden door een passant. Het was op zijn bedje gaan zitten en keek hulpeloos rond. De passant nam hem mee naar de dierenarts, die hem daarna overdroeg aan de dierenbescherming. Die doopte de hond Snoop.





“Je moet de beelden zien om het te geloven”, aldus inspectrice Natalie Perehovsky. “Het is vreselijk. De hond helemaal in nood tegen de wagen zien opspringen terwijl die wegrijdt, breekt gewoon je hart. Het is onbegrijpelijk dat iemand een hond zo kan achterlaten net voor Kerstmis. We zijn de mensen die zich over hem hebben ontfermd, wél erg dankbaar.”

De dierenarts scande de chip van de hond en kon op die manier twee vorige eigenaars opsporen, maar hij gelooft niet dat die ook de huidige eigenaars zijn. Daarom doet de RSPCA een oproep, in de hoop de man op de beelden te identificeren. “Je kan één man goed zien, de ander zit achter het stuur van de wagen. Iedereen die iets weet, mag ons contacteren”, klinkt het.

Adopteren

Snoop – een mannetje van 2 jaar – wordt momenteel opgevangen in een privékennel. Honderden mensen lieten intussen al weten dat ze het dier willen adopteren.