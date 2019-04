VIDEO. Babyolifantje Pairi Daiza krijgt zwembadje en dat is genieten KVDS

01 april 2019

06u51

Bron: Pairi Daiza

De verzorgers van Pairi Daiza hebben babyolifantje Malee een zwembadje cadeau gegeven. Het dier is intussen iets meer dan een maand oud en had geen aanmoediging nodig om erin te duiken. Op beelden die het dierenpark vrijgaf, is te zien hoe het er echt van geniet!

