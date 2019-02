VIDEO. Australiër waarschuwt voor gebruik van pesticiden met triest filmpje van stervende slang Redactie

25 februari 2019

13u38

Bron: Storyful 1

Stuart McKenzie uit Queensland, Australië, runt een team van professionele slangenvangers. Maar vorige week voelde McKenzie zich genoodzaakt een video te maken om mensen te waarschuwen. Zijn team was een baby keelback - een ongevaarlijke soort - gaan vangen in het huis van een vrouw. De vrouw had de slang aanzien voor een kakkerlak en bespoten met een pesticide. Het gevolg? De slang had last van vreselijke stuiptrekking en moest worden ingeslapen. McKenzie roept zijn mede-Australiërs op om nooit pesticiden te gebruiken tegen slangen.