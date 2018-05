VIDEO. Amerikaanse soldaat redt hond Erby tijdens missie in Irak, een jaar later zijn ze eindelijk weer herenigd lg

17 mei 2018

17u42

Bron: KameraOne, ABC News 1 Dieren Het is een blij weerzien in de luchthaven van Tampa in Florida. Sergant Tracy McKithern redde Erby, een uitgehongerde en verwaarloosde labrador tijdens haar missie in Irak. Er ontstond een hechte band, maar toen McKitherns missie in Irak afgelopen was, moest ze noodgedwongen haar liefste viervoeter achterlaten. Ruim een jaar later zijn ze eindelijk weer herenigd.

Met pijn in het hart liet sergant Tracy McKitherns haar nieuwe beste vriend Erby achter in Irak. Ze merkte de pup, die samen met haar moeder rond aan het dwalen was, op in de buurt van haar basis. De honden waren duidelijk uitgehongerd en verwaarloosd. Ze waren erg vuil en hadden lelijke wonden omdat ze meermaals per dag bekogeld werden met stenen. "Erby kwam onmiddellijk naar me toe, waarschijnlijk omdat ze honger had, maar ik denk dat ze nog meer hunkerde naar een beetje liefde", zegt Tracy. De viervoeters bleven rondhangen in de buurt van de basis en kregen er eten en liefde. Na een paar weken waren de honden aan de betere hand, de kilootjes vlogen eraan en de wonden begonnen te helen.

Er ontstond een hechte band en Tracy besloot om de pup Erby te noemen, vernoemd naar de grootste stad in noord Irak, Erbil. In het Arabisch staat de naam voor schoonheid en elegantie. Op het basiskamp zorgde iedereen voor Erby en haar moeder. De puppy zou elke dag vol ongeduld aan het kamp hebben gewacht tot McKitherns terug kwam.

Een nieuwe thuis

In januari zat McKitherns eenjarige missie in Irak er op, maar kon ze het niet over haar hart krijgen om Erby daar achter te laten. Op Facebook postte ze een foto van de hond met de commentaar dat ze vurig wenste dat ze Erby mee naar huis kon nemen. Zo ging de bal aan het rollen en kon een NGO ervoor zorgen dat de viervoeter met de nodige vaccinaties en documenten naar de VS kon worden overgebracht. "Ik kan het nog altijd niet geloven", zegt McKithern. "Ken je me nog? Je bent zo groot geworden!", merkt ze bij hun langverwachte ontmoeting op.

Erby's moeder verblijft nog steeds op de basis in Irak, maar is in goede handen. McKithern hoopt wel dat ook zij zo snel mogelijk geadopteerd kan worden. Het is helaas niet zo simpel om de hond naar de Verenigde Staten over te brengen.