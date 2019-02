VIDEO. Amerikaan stuurt assen van overleden kat de ruimte in Redactie

27 februari 2019

10u29

Bron: KameraOne 0 Dieren De Amerikaan Steve Munt heeft zijn leven gewijd aan het verzorgen en adopteren van katten. Hij heeft zelfs een twitterpagina met duizenden volgers om het leven van zijn geliefde huisdieren te delen. Toen de rosse kat Pikachu in januari overleed, besloot Munt om het dier niet gewoon in de achtertuin te begraven, maar de assen mee te sturen met een satelliet in een baan om de aarde.

In 2015 richtte Munt een Twitterpagina op voor zijn kat Zee. Het dier was zwaar ziek geweest en had een extreme behandeling wonder boven wonder overleefd. Iedereen noemde Zee een ‘mirakelkat’, en dus wou Munt haar verhaal delen met de wereld. Ook zijn andere katten kregen veel aandacht op Twitter. Munt merkte dat vooral foto’s van de rosse Pikachu veel ‘likes’ en ‘retweets’ kregen. Pikachu had veel fans, en dat werd vooral duidelijk toen de kat in januari ziek werd. Duizenden fans volgden Pikachu in zijn laatste strijd. Uiteindelijk besloot Munt met pijn in het hart om het beestje te laten inslapen. De vele steunbetuigingen bleven niet uit.

A new star is twinkling in the night sky tonight. Pikachu, I will miss you here on Earth, but can look to you for guidance. Mission accomplished. #CatsOfTwitter pic.twitter.com/HSDNhwbpMr Zee(@ growingupzee) link

.....bawling. .a tough loss. . SLThompson(@ slthompson29) link

Munt besefte dat Pikachu een grote indruk had achtergelaten op heel veel mensen. En dus besloot hij om zijn geliefde kat niet zomaar in de achtertuin te begraven, maar de assen mee te sturen met een satelliet in een baan om de aarde. Het bedrijf Celestis Memorial Spaceflights zal daar binnenkort voor zorgen. “Het is een geruststellend gevoel voor mij”, zegt Munt aan lokale media van de staat Oregon. “Ik kan omhoog kijken en weten dat hij daarboven is. En andere mensen die hem graag hebben gezien, kunnen dat ook doen.”

Het zal voor het eerst zijn dat de assen van een kat in de ruimte worden gestuurd, volgens Munt. Munt kan niet zeggen wanneer de lancering precies is, maar het zal ergens het komende 1,5 jaar gebeuren. Het kostenplaatje van dit laatste eerbetoon aan Pikachu is zo'n 5.000 dollar. Munt heeft een GoFundMe-pagina opgezet om het geld te verzamelen.