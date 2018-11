VIDEO. Alpaca’s bezoeken Duits rusthuis DVDE

19 november 2018

17u36

Bron: VTM Nieuws 0

Het is eens wat anders dan het wekelijkse partijtje ‘bridge’ of ‘patience’ in het rusthuis. In het Duitse Nauen krijgen de senioren wel heel bijzonder bezoek over de vloer: alpaca’s. De dieren knuffelen er met de bewoners, die er heel gelukkig van worden.

Bekijk ook: