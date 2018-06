VIDEO. Alligator probeert te ontsnappen en slaat man bewusteloos TTR

08 juni 2018

20u58

Bron: NBC 4 2

Toen enkele inwoners uit Ocoee, in de Amerikaanse staat Florida, een alligator hadden gevonden op straat, verwittigden ze de politie. Samen met drie politieagenten nam een medewerker van de dierenbescherming het dier gevangen. Dat was niet zonder gevaar, want het gevangengenomen dier wilde duidelijk ontsnappen. Plots sloeg hij zijn kop wild in het rond, waardoor hij een man in het gezicht raakte. Volgens nieuwswebsite NBC 4 bleef hij enkele seconden lang bewusteloos op de grond liggen. Enkele seconden later werd ook een agent geraakt.