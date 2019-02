VIDEO. Agent redt onderkoelde hond uit kanaal jl

28 februari 2019

13u00

Bron: Twitter 1

Agent Travis Gray mag zich een lokale held noemen, nadat hij maandag een hond van de verdrinkingsdood redde. Het dier was in het Eriekanaal, in de staat New York, gevallen. Een buurtbewoner belde 911 en de dierenbescherming, maar Gray wist dat de hond het niet lang meer zou volhouden in het ijskoude water. “Ik twijfelde geen moment om op het ijs te lopen. Als ik niet onmiddellijk had ingegrepen, dan had de hond het wellicht niet overleefd”, zegt Gray. Volgens de agent was de hond uitgeput en onderkoeld. De dierenbescherming, die het dier onmiddellijk meenam, kon de eigenaar opsporen. De hond en zijn baasje zijn intussen herenigd.

