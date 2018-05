VIDEO: activisten blokkeren urenlang slachthuis Anderlecht en bevrijden vier dieren HA

17 mei 2018

12u31

Bron: Belga, Bruzz 0 Dieren Een 40-tal actievoerders van de vereniging 269 Libération Animale heeft afgelopen nacht het slachthuis van Anderlecht bijna drie uur lang geblokkeerd. Dat meldt de actiegroep zelf en wordt bevestigd door de lokale politie Brussel Zuid.

De actievoerders drongen het gebouw rond 2 uur binnen en ketenden zich vast in de gang waar de dieren doorheen geleid worden voor ze geslacht worden, de zogenoemde "dodengang". Tegen 5 uur maakte de politie hen los en verlieten ze het gebouw. Volgens de politie verliep de actie zonder incidenten en werd er niemand opgepakt.

Vier dieren gered

Tijdens de actie wisten de dierenactivisten vier beesten van de slachtbank te redden. De dieren zullen opgevangen worden in sanctuaria van de actiegroep. "Het is met diepe droefheid dat we moeten melden dat we niet meer dieren konden redden. Onze gedachten zijn bij hen. We denken aan het wanhopige geloei van de koeien en aan de geiten en schapen die er hun dood afwachtten. Eén ding is zeker: deze plaatsen (slachthuizen, nvdr.) moeten verdwijnen. We moeten ze binnenvallen en lamleggen", zegt 269 Libération Animale op Facebook.

"Meer dan een blokkade"

269 Libération Animale is een actiegroep die al verschillende gelijkaardige acties heeft gevoerd in Frankrijk en Zwitserland en strijdt tegen de uitbuiting van wat zij "niet-menselijke dieren" noemt. "Dit is meer dan een blokkade, deze actie laat toe om een heuse emancipatiebeweging op gang te brengen voor deze onderdrukte klasse", klinkt het in een persbericht van de actievoerders. "Miljarden niet-menselijke dieren worden dagelijks uitgebuit in onze moderne maatschappij."