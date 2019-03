VIDEO. Aap Julius krijgt psychose nadat iemand in zoo drugs naar hem gooit DVDA

06 maart 2019

20u02 3

In de zoo van Kristiansand in Noorwegen gooide een bezoeker een fles met drugs bij de apen. Wie die persoon was, is niet duidelijk en is ook niet te zien op de bewakingsbeelden. Chimpansee Julius (36) dronk de fles leeg en kreeg en psychose. Het dier beet een grote wonde in zijn arm. Intussen gaat alles goed met hem, maar de verzorgers houden hem goed in de gaten.