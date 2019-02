VIDEO. 500.000 koeien gestorven door overstromingen in Australië Redactie

15 februari 2019

10u28

Bron: CNN 3

In Queensland, in Australië zijn 500.000 runderen gestorven door het noodweer. Aanhoudende regenval zorgde voor overstromingen. Ondertussen is het opnieuw droger en warmer en beginnen de rundveehouders de schade op te meten. Naar schatting zijn ze zo’n half miljoen runderen verloren.

De karkassen beginnen nu te rotten door het warme weer en dat kan mogelijks een gevaar betekenen voor de volksgezondheid.

De rundveehouders vrezen voor een verlies van meer dan 200 miljoen dollar (omgerekend zo’n 190 miljoen euro).