VIDEO: 3.000 dolfijnen gefilmd voor kust van Galicië mvdb

12 juli 2018

22u56

Onderzoekers van de milieuorganisatie Bottlenose Dolphin Research Institute (BDRI) hebben vorige donderdag machtige dronecamerabeelden kunnen maken van wat wel eens de grootste dolfijnengroep in Europese wateren is.

De groep bestaat uit zeker 3.000 tuimelaars, zulke omvang is in Europa zeer uitzonderlijk. Groepen van die grootte komen normaal enkel voor bij de kust van Californië of Zuid-Afrika. De beelden werden gemaakt in de Atlantische Oceaan voor het kustdeel Las Rias Baixas in de autonome noordwestelijke Spaanse regio Galicië. De hele dolfijnengroep heeft een geschatte breedte van 4 kilometer.



De groep is allicht ginds neergestreken wegens de visrijke wateren. De beelden werden vrijdag op Facebook gezet en zijn inmiddels meer dan 86.000 keer bekeken.