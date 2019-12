Verwaarloosde circustijgers veilig en wel aangekomen in Spanje David van der Heeden

03 december 2019

14u49

Bron: AD.nl 2 Dieren Vijf ernstig verzwakte tijgers die begin november met nog eens vijf gestreepte lotgenoten werden aangetroffen in een paardentrailer langs de Poolse grens, zijn aangekomen in Spanje. Een maand na hun horrortransport is de lijdensweg van de dieren voorbij en wacht hen in de gespecialiseerde opvang Primadomus, van de Nederlandse Stichting AAP, een onbezorgde toekomst.

De voormalig circustijgers waren vorige maand onderweg van Italië naar Rusland, toen het transport door de Poolse douane werd onderschept. De roofdieren zaten afzonderlijk in veel te kleine ijzeren kisten en moesten het zonder eten of drinken stellen. Ze waren uitgehongerd en uitgedroogd.



Voor één grote vleeseter kwam hulp te laat. Het dier overleed door het helse transport. De negen andere tijgers werden ondergebracht en verzorgd in de dierentuin van het Poolse Poznań.

De Nederlandse Stichting AAP, dat exotische dieren opvangt en een partnerschap met de zoo heeft, trok naar Polen om te zien of zij vijf van de geplaagde tijgers in Spanje een goed onderkomen konden bieden. Dierenarts Hester van Bolhuis checkte ter plaatse hoe met de dieren was. De Nederlandse zag dat ze er heel slecht aan toe waren. De uitdroging had de tijgers zwaar getroffen. “Twee tijgers kunnen ook niet lopen, ze hebben wonden aan hun ledematen”, aldus Van Bolthuis. “Twee van de dieren zijn zeer agressief.’’

Rust, ruimte en zorg

Vier weken na hun aankomst in Polen waren de vijf tijgers voldoende op krachten gekomen om de reis naar Spanje te maken. Daar kwamen de dieren gisterenmiddag aan in de Spaanse vestiging Primadomus. De tijgers krijgen er een mooie oude dag, in ‘alle rust, ruimte en zorg’ die ze nodig hebben, zo klinkt het.

Directeur David van Gennep was aanwezig bij het transport vanuit Polen naar het Spaanse Villena. “Als je weet wat deze dieren hebben moeten doorstaan, in die veel te kleine kooien en kratten, zonder goed eten en drinken, zou je ze het liefst nooit meer vervoeren. Maar het moest nog een keer.”

Eigenaar worden

“Onze partner Poznań Zoo heeft geweldig werk gedaan als noodopvang, maar ze konden daar niet allemaal blijven. Gelukkig hebben we in Primadomus plek voor dit soort noodgevallen. Merida, Aqua, Toph, Softi en Sanson zijn op een prachtige plek nu en we hebben er alles aan gedaan om het transport zo snel, comfortabel en soepel mogelijk te laten verlopen.’’

Om te voorkomen dat de geredde tijgers ooit nog in een circus of dierentuin terechtkomen, is de stichting ook bezig eigenaar van de dieren te worden. Dat die hele operatie veel geld kost, mag duidelijk zijn. Stichting AAP ontving weliswaar al duizenden euro’s aan donaties, maar om de tijgers de rest van hun leven te verzorgen is dat lang niet genoeg. Een bijdrage wordt op prijs gesteld.

En de vier andere dieren?

De vier andere tijgers blijven in Polen. Poznań Zoo heeft zelf plek voor twee van hen. Het tijgerduo Gogh en Kan, die elkaar al kenden, blijft samen. Voor Gogh bleek reizen sowieso niet mogelijk, omdat het dier ernstige darmproblemen had en herstellende is van een operatie.

Zoo Canpol, gevestigd in Czluchow, heeft begin vorige maand de twee andere tijgers - Maximus en Fenix - opgevangen.

#TIJGERUPDATE

Tijgers Toph, Merida, Sanson, Aqua en Softi zijn na een lange reis uit Polen, die zaterdagavond begon, eindelijk aangekomen bij AAP Primadomus in Spanje. Ze mogen nu in alle rust eerst gaan bijkomen in onze ruime verblijven. pic.twitter.com/puAFWjm7nt Stichting AAP(@ stichting_aap) link