Verwaarloosde Bob na anderhalf uur eindelijk verlost van klitten in vacht Barbara de Jong

24 september 2018

20u12

Bron: AD.nl 2 Dieren Na ruim anderhalf uur scheren is het hondje Bob van zijn ruwe vacht verlost. De viervoeter is dit weekend in zwaar verwaarloosde toestand in de Rotterdamse wijk Kralingen gevonden. Inmiddels gaat het weer goed met hem.

Voor het scheren woog hij 9,5 kilo en daarna 8,2 kilo. "Hij droeg dus 1,2 kilo aan verwilderde vacht bij zich", meldt de Vlaardingse Dierenopvang waar Bob is binnengebracht. Zijn vacht zat vol klitten waardoor het nauwelijks meer lukte om te lopen. Inmiddels gaat het weer goed met de hond van het ras shih tzu.

"Hij is lekker gewassen en heeft een jasje aangekregen omdat hij het niet gewend is om in z'n blootje rond te lopen." Het hondje is onder narcose geschoren bij Dierenkliniek Billiton in Vlaardingen, een stad nabij Rotterdam. De hond moest wel onder gehele verdoving worden geschoren. De klitten zaten te dicht op de huid en ze aanraken bleek extreem pijnlijk voor de hond. Kwam nog bij dat hij aanvankelijk enorm angstig reageerde. Medewerkers hebben hem Bob genoemd, naar de bekende reggae-zanger Bob Marley.

Veel dierenvrienden trokken zich zijn lot aan en deden spontaan een donatie aan de Vlaardingse dierenopvang. Als het hondje weer helemaal op krachten is, wordt een nieuw baasje voor hem gezocht. De politie zoekt nog naar de eigenaar van Bob. De hond had geen chip.

