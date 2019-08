Verontwaardiging over bezoek van Franse minister van Dierenwelzijn aan stierengevecht TT

16 augustus 2019

19u32

Bron: Belga 8 Dieren Berichten over een bezoek van de Franse minister van Landbouw aan een stierengevecht hebben in Frankrijk tot verontwaardiging geleid.

Didier Guillaume, die in zijn functie ook bevoegd is voor dierenwelzijn, en de minister van Territoriale Samenhang, Jacqueline Gourault, woonden woensdag stierengevechten bij in de stad Bayonne, in het zuidwesten van Frankrijk, meldde de regionale krant Sud Ouest. De krant publiceerde een foto waarop beiden met de burgemeester van de stad, Jean-René Etchegaray, op de corrida te zien zijn.

"Schandalig", zo schreef de Brigitte Bardot-stichting, die zich voor dierenbescherming inzet, op Twitter. Verscheidene politici en dierenbeschermingsorganisaties bekritiseerden het bezoek van de ministers.

Volgens de zender FranceInfo wilden Guillaume en Gourault desgevraagd geen commentaar kwijt over de kwestie.

Stierenvechten is vooral in het zuiden van Frankrijk wijdverbreid. Torero's kunnen in traditionele stierenvechtregio's in Frankrijk niet ter verantwoording worden geroepen voor dierenmishandeling.

Aucune limite dans l'indécence, le ministre de l'Agriculture, en charge de la protection animale, @dguillaume26 assiste en ce moment même avec @j_gourault (autre ministre du gouvernement) à une séance de torture animale dans les arènes de Bayonne... Scandaleux ! pic.twitter.com/pZzHlMfkLu FONDATION BRIGITTE BARDOT(@ FBB_PORTEPAROLE) link