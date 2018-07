Vermiste kat komt na dertien jaar eindelijk weer thuis, maar dan volgt hartbrekende anticlimax Karen Van Eyken

31 juli 2018

13u02

Bron: Metro 6 Dieren De baasjes van Willow hebben de hoop nooit opgegeven en zijn naar haar blijven zoeken nadat ze in 2005 verdween. De vreugde was dan ook ongelofelijk groot toen de kat dertien jaar later plots weer opdook. Helaas was de vreugde van korte duur.

In de weken na haar verdwijning hing baasje Abigail Smith in haar woonwijk in de Britse stad Cirencester affiches op van Willow. Maar ze vreesde dat ze haar geliefde huisdier nooit meer ging weerzien.

Vijver

Vorige week merkte Abigail echter een Facebookbericht op dat lokaal werd gedeeld over een kattin die was gevonden nadat ze in de buurt in een vijver was gevallen. De viervoeter werd naar een dierenartsenpraktijk gebracht waar men bevestigde dat het om Willow ging die nu 17 jaar was.

Amper veranderd

"We konden het niet geloven. Het brak mijn hart toen ze verdween", vertelde Abigail. "Toen ik het bericht op Facebook zag, nam ik een screenshot en stuurde het naar mijn moeder en zei hoezeer deze kattin op Willow geleek - denkend hoe gek het eigenlijk was dat zij het kon zijn. "We gingen er na al die jaren vanuit dat ze was overleden, maar toen we haar zagen, was ze amper veranderd."

Abigail - die Willow in augustus 2001 in huis had gehaald op de leeftijd van zes weken - zei dat haar kattin zich na dertien onmiddellijk leek thuis te voelen. "Het was alsof ze nooit was weggegaan", zei ze.

Weldoorvoed

De dierenartsen die het dier hadden behandeld, verklaarden dat Willow tijdens haar afwezigheid goed was gevoed en enkel wat bijkomende verzorging nodig had. De familie keek na zo vele jaren uit naar wat qualitytime met hun geliefde Willow, maar haar dood kwam eerder dan verwacht.

Ze werd afgelopen woensdag gevonden en op zaterdag kreeg Willow een beroerte en stierf tijdens haar slaap.

Afscheid

"Ik ben desalniettemin dankbaar dat ik afscheid heb kunnen nemen en dat ze tenminste de laatste dagen van haar leven thuis heeft kunnen doorbrengen," zei Abigail. "Ze genoot van de aandacht. We gaven haar al het voedsel waar ze maar kon van dromen. We verwenden haar en dat was precies wat ze verdiende. Ik denk dat ze gelukkig was omdat ze wist dat ze weer thuis was gekomen."