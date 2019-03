Vermiste hond komt weer thuis na trip van 2.000 km, maar is niet meer welkom bij baasje Karen Van Eyken

Bron: Detroit Free Press, Fox News 5 Dieren Een jonge hond raakte in Florida op de een of andere manier gescheiden van haar baasje. ‘Blue’ werd uiteindelijk aangetroffen in de staat Michigan, meer dan 2.000 km verderop. Afgelopen weekend kwam de viervoeter weer naar huis. Het moest een heuglijke hereniging worden. Maar dat werd het niet. De eigenaar deed de deur definitief dicht voor kleine Blue.

De hond werd mogelijk door iemand gestolen of ontsnapte zelf uit het huis van haar baasje in Florida eerder deze maand. Op mysterieuze wijze kwam de viervoeter terecht in Michigan. Niemand begrijpt hoe het teefje daar was beland.

Op maandag 3 maart werd ze gevonden op een landweg in Midland en naar een opvangcentrum gebracht. Daar kon men via de microchip de eigenaar van de hond traceren. Een medewerker van het asiel contacteerde het baasje en zorgde ervoor dat een vrijwilligster de hond weer naar Florida zou brengen.

Afgelopen vrijdagmorgen begon de vrijwilligster samen met haar broer aan de lange trip naar de Sunshine State. Na een hotelovernachting in Atlanta kwamen ze zaterdagavond toe aan het huis van Blue. De hond was duidelijk “heel opgewonden” om haar baasje weer te zien.

Maar haar baasje zag dat duidelijk anders. De 22-jarige vrouw zei botweg dat ze geen tijd (meer) had om de hond te trainen. “Ze deed afstand van de viervoeter terwijl ik speciaal vakantie had genomen en meer dan 2000 km had gereden om Blue met haar te herenigen”, verklaarde de ontgoochelde vrijwilligster. Het was hartbrekend.

De jonge vrouw zei dat indien de vrijwilligster Blue bij haar zou laten dat ze dan wel weer zou weglopen. Ze was zo naar eigen zeggen al drie andere honden ‘kwijtgespeeld’. Er zat voor de vrijwilligster niets anders op dan weer naar Michigan te rijden - met Blue.

“Het is een fantastische hond en ze is steeds enthousiast”, aldus de 40-jarige vrouw met het hart op de juiste plaats. “Maar ik heb al vier honden en kan Blue niet zelf opvangen.”

Ondertussen wordt in Michigan druk gezocht naar een gastgezin dat de guitige hond met veel liefde kan omringen. Het komt wel weer goed met Blue.