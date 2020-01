Vermiste giraf in Thailand dood teruggevonden YV

30 januari 2020

15u23

Bron: MailOnline 1 Dieren De giraf die gisteren zoek was geraakt nadat het dier ontsnapte in Thailand is dood teruggevonden. Het dier is aangetroffen in een moeras, waarin het verdronk. Dinsdag ontsnapten drie giraffen uit een vrachtwagen die hen van de luchthaven van Bangkok vervoerde naar een nieuwe zoo.

Na een zoektocht van twee dagen is de giraf deze namiddag teruggevonden niet ver vanwaar het ontsnapte. Vrijwilligers zochten gisteren een hele dag en nacht maar zonder succes. Ze vreesden dat het dier het ecosysteem in Thailand zou verstoren, aangevallen kon worden door Aziatische olifanten die het niet gewoon zijn om giraffen tegen te komen of dat het langnekkige dier terug de gevaarlijke weg zou opwandelen.

Nu lijkt het erop dat het dier in het moeras struikelde en daarna verdronk. Hoe de dieren konden ontsnappen is nog onduidelijk. De chauffeur vermoedt dat de kooien niet goed gesloten waren.