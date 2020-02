Verloren gelopen hond geeft zichzelf aan in politiekantoor YV

27 februari 2020

12u32

Bron: Mirror 492 Dieren Eerder deze maand kreeg het politiekantoor van Permian Basin in de Amerikaanse staat Texas wel een heel bijzondere aangifte. Chico was verloren gelopen nadat hij zichzelf uitliet, maar kwam gelukkig bij het lokale politiekantoor terecht.

De politieagenten waren stomverbaasd toen plots een hond, zonder baasje, heel kalmpjes het kantoor binnenliep en met zijn voorpoten aan het onthaal kwam staan om zichzelf als vermist aan te geven.

Rusty Martin was de eerste agent die Chico ontmoette. “Hij leek heel kalm en niet in paniek dat hij verloren was”, klinkt het. “Het leek alsof hij een wandeling maakte en ons een bezoekje kwam brengen.”

Terug ontsnapt

Omdat de agenten niet wisten wie de eigenaar van Chico was, lieten ze een dierenarts overkomen om zijn chip te controleren. Maar nog voor de dierenarts arriveerde bij het kantoor, was Chico alweer ontsnapt. De hond vond zijn baasje gelukkig zelf toch terug, die een dag later aan de politie bevestigde dat Chico veilig en wel thuis was gekomen.