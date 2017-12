Verloren boxer Obi na maand eindelijk weer herenigd met familie kv

22u14 5788 Facebook Obi is eindelijk weer thuis. Dieren Obi, de vijf maanden ouder boxer die op 23 november van huis wegliep, is eindelijk terecht. Twee inspecteurs van de lokale politie van Antwerpen merkten de hond vanavond op tijdens hun patrouille in het Boelaerpark. De chip wees uit dat het effectief om Obi ging.

Vandaag konden twee agenten het gezin van Jeroen en Eefje Raeymaekers aan de vooravond van kerst fijn nieuws brengen. Twee inspecteurs hadden het dier herkend van de affiches die de eigenaars verspreid hadden. Aan de hand van de chiplezer kon de politie de hond linken aan de gegevens van de eigenaar, zo deelt de Lokale Politie van Antwerpen mee op Instagram. "Het deed ons enorm deugd wanneer we zagen hoe blij de baasjes van Obi waren toen ze hun trouwe viervoeter terug konden knuffelen," zegt inspecteur Leen met een grote glimlach.

Getuigen

Jeroen en Eefje Raeymaekers verspreidden na Obi's verdwijning affiches in de stad. De voorbije weken deelden getuigen meermaals mee dat ze Obi hadden gezien. Een buschauffeur van De Lijn had een man met de hond zien wandelen en hem aangesproken.

Jeroen en Eefje loofden twee weken geleden nog een beloning van 500 euro voor wie Obi terug thuis kon brengen. Die beloning trokken ze enkele dagen geleden nog op tot 1000 euro.

Waar Obi de voorbije weken precies verbleef, wordt nu onderzocht door de politie.

"Ontlading abnormaal"

Op de Facebookpagina 'Op zoek naar Obi' doet Jeroen zijn verhaal. "Ontlading abnormaal," zo beschrijft hij zijn gevoel bij het horen van het goede nieuws. "Obi is thuis en ze ziet er goed uit en is in goeden doen. Het Weerzien was vergezeld van de nodige emotie en tranen," schrijft hij op Facebook. "Het gezin is terug volledig en het leven kan verder gaan."