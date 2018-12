Verkoop Faux Gras boert achteruit (en dat is goed nieuws) MAC

13 december 2018

09u28 0 Dieren Faux Gras de GAIA viert dit jaar zijn tiende verjaardag. Dierenrechtenorganisatie GAIA bracht in 2008 het diervriendelijke alternatief voor foie gras op de markt. In België werden er vorig jaar 240.000 doosjes van verkocht. Dit jaar zullen dat er maar 150.000 zijn en dat vinden ze bij GAIA niet eens slecht nieuws. “Ons enige doel is om de verkoop van echte foie gras tegen te gaan, en dat lukt prima. Wanneer de interesse in foie gras afneemt, is het logisch dat ook de verkoop van Faux Gras achteruit boert”, zegt GAIA-directeur Ann De Greef.

Overigens breekt de Faux Gras dit jaar wél door in het buitenland. “Met 500.000 doosjes in de winkelrekken dit jaar, tegenover 355.000 vorig jaar, is de stijging sterker dan ooit”, zegt De Greef. “Tegen het einde van dit seizoen zullen we 300.000 dozen verkocht hebben in Frankrijk. Vooral de stijgende verkoop in Frankrijk is belangrijk. Frankrijk is het land dat wereldwijd aan de top staat op het vlak van de productie, consumptie en export van foie gras. Momenteel liggen we er alleen in natuurwinkels, maar we hopen volgend jaar om ook in Frankrijk in de supermarkt te belanden. ‘Het bewijst dat steeds meer mensen dierenleed weigeren als de markt hen een alternatief aanbiedt.”

Faux Gras de GAIA bevat truffel en champagne, wordt in Duitsland geproduceerd en kost 3,69 euro per doosje. In ons land is Faux Gras beschikbaar in alle supermarkten behalve Aldi en Albert Heijn (Albert Heijn verkoopt geen foie gras) en in tal van natuurvoedingswinkels.