Verdwaalde potvis voor Nederlandse kust sterft natuurlijke dood IVI

27 juni 2018

08u28 0 Dieren De potvis die maandag gesignaleerd werd voor de kust van Den Helder in Nederland is gisterenavond een natuurlijke dood gestorven. Dat meldt de organisatie SOS Dolfijn. Het dier was waarschijnlijk afgedwaald van zijn groep. De potvis raakte verzwakt omdat hij in het ondiepe water niet voldoende eten kon vinden.

Maandag werd voor de Nederlandse kust een potvis in nood opgemerkt. Om het dier toch een kans te kunnen geven en ongelukken te vermijden, besliste het Nederlandse Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om schepen te verbieden in de buurt van de verdwaalde potvis te varen.

Potvissen vinden normaal gezien hun voedsel op dieptes van anderhalve kilometer. Op de plek waar het dier was gestrand, was het dus erg moeilijk om eten te vinden. De walvis verzwakte enorm de afgelopen twee dagen en kon niet meer op eigen krachten wegzwemmen uit de Noordzee. De potvis is gisterenavond een natuurlijk dood gestorven.

Het kadaver van de walvis zal overgebracht worden naar Harlingen, waar het zal onderzocht worden door de Faculteit Dierengeneeskunde van de Universiteit van Utrecht.

Rond zes uur is de potvis een natuurlijke dood gestorven op zee. Meer op Facebook pagina van SOS Dolfijn pic.twitter.com/Vy87Y5GL4C SOSDolfijn(@ SOSDolfijn) link