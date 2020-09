Verdwaalde bultrug komt terecht in rivier met krokodillen: “Nog nooit gezien in Australië” Joeri Vlemings

14 september 2020

11u21

Bron: BBC News 0 Dieren Enkele walvissen raakten verdwaald tijdens hun jaarlijkse terugkeer van Australië naar Antarctica. Minstens één bultrug vertoeft nog altijd in een rivier met krokodillen in de Australische deelstaat Northern Territory. Het dier zwom tot 30 km landinwaarts. Dat is, voor zover geweten, nog nooit gebeurd.

Volgens experte Carole Palmer moeten de bultrugwalvissen ergens een verkeerde bocht hebben genomen, toen ze vermoedelijk weer zuidwaarts richting Antarctica trokken op zoek naar voedsel, na het jaarlijkse broedseizoen in de lente in de warmere Australische wateren. Zo kwamen ze per ongeluk in de krokodillenrivier East Alligator in het enorme Kakadu National Park terecht, waar ze werden gezien door lokale opvarenden.

Twee walvissen konden de weg naar zee weer terugvinden, maar minstens een niet. Door de lengte van de walvis, geschat op 16 meter, moet die nu niet meteen een aanval van de krokodillen in de rivier vrezen. Maar als het dier zou komen vast te zitten in het ondiepe water, dan wordt dat volgens de overheid een ander verhaal.

Het is alvast de eerste keer dat een bultrug zo ver landinwaarts gespot wordt in Australisch krokodillengebied. “Dit is echt heel ongewoon”, bevestigde Palmer. Ze voegde eraan toe dat het door het “troebel bruin water” moeilijk vast te stellen was of er zich nog meer verdwaalde walvissen in de rivier ophouden.

Om de bultrug alle kansen te geven op redding is alle bootverkeer op een deel van de rivier voorlopig verboden. Iedereen hoopte dat de walvis uit zichzelf zou terugkeren naar zee, maar hij blijft rondzwemmen in het diepste gedeelte van de rivier, op 20 km van de oceaan. Gedacht wordt aan lawaai van boten in de buurt of aan opnames van bultruggeluiden om het dier weer naar zee te lokken.



