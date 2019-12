Verdwaald paard stelt Nederlands dorpje vlak bij Belgische grens voor raadsel: “Zoiets mis je toch?” Harmen van der Werf HAA

28 december 2019

22u50

Bron: AD.nl 14 Dieren De lokale autoriteiten in Zeeuws-Vlaanderen zijn naarstig op zoek naar de eigenaar van een paard. Dat kwam vrijdag in zijn eentje het Nederlandse dorpje Aardenburg binnenwandelen. Een oproep van de wijkagent werd veel gedeeld, maar leverde tot op heden geen resultaat op. Het paard staat inmiddels internationaal ‘gesignaleerd'.

Het dier is niet gechipt. Dat maakt de zoektocht naar de eigenaar lastig. Inmiddels is daarom ook in België een bericht over het verloren paard verspreid. Dat heeft tot op heden evenmin iets opgeleverd. Het paard werd aan de Hogeweg bij Aardenburg staande gehouden door de politie. Het dier kwam uit de richting van Heille. Het dier is ondergebracht bij een manege. Een dierenarts heeft daar de benen van het dier verzorgd.

Ik dacht echt, gezien het aantal keren dat mijn vorige tweets gezien zijn, dat dit paard al weer onderweg naar huis zou zijn....maar de eigenaar heeft zich nog niet laten horen! Hoe dan!!? #Aardenburg #Sluis #paard #aankomenlopen #Heille pic.twitter.com/mIOrMg8fTi Wijkagent Henk(@ H_Wiegman) link

Dierentuin

De gemeente Sluis is verantwoordelijk voor het wel en wee van het paard, zolang de eigenaar zich niet meldt. Burgemeester Marga Vermue verbaast zich erover dat niemand tot nu toe contact heeft opgenomen. “Vreemd, zo'n paard mis je toch”, vertelt ze aan onze collega’s van AD.nl.

Eerder dit jaar werd Sluis geconfronteerd met twee pauwen die opeens in het dorp Breskens opdoken. Een eigenaar heeft zich nooit gemeld, waarna een liefhebber zich erover heeft ontfermd na een oproep van de gemeente. “Onlangs pauwen en nu een paard", legt burgemeester Vermue een link tussen beide gevallen. “Straks hebben we nog een hele dierentuin.”