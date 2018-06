Verdrink even mee in de hemelsblauwe ogen van deze poemakittens sam

25 juni 2018

23u59

Bron: KameraOne 0

In het zuiden van Californië konden parkwachters vier koddige poemakittens met hemelsblauwe ogen filmen in bergketen Simi Hills. De kittens zijn vermoedelijk 4,5 weken oud en zijn allemaal wijfjes. De moeder van de dieren, die P-62 werd genoemd, was even weg van het nest. De onderzoekers volgen haar al sinds januari. De kittens kregen de namen P-66, P-67, P-68 en P-69.

Bekijk ook: