Verborgen "superkolonie" van anderhalf miljoen pinguïns ontdekt op Antarctica

TT

02 maart 2018

13u29

Bron: BBC, The Guardian, Newsweek 54 Dieren Wetenschappers hebben op enkele afgelegen eilanden bij Antarctica een ongelooflijke ontdekking gedaan: een tot nu toe verborgen "superkolonie" van maar liefst anderhalf miljoen pinguïns. Doordat het eiland door de grote ijsvorming op de oceaan zo moeilijk bereikbaar is, was de kolonie nooit eerder opgemerkt.

De marinebiologen die de ontdekking deden, onder hen wetenschappers van de universiteit van Oxford, denken dat de eilanden een welgekomen schuiloord zijn voor pinguïns. De Danger-eilanden liggen in de Weddellzee ten oosten van het Antarctische schiereiland, onder de zuidelijke tip van Chili en Argentinië, en zijn in tegenstelling tot het gebied ten westen van het schiereiland minder getroffen door de klimaatverandering en overbevissing.

De ontdekking van de gigantische kolonie adeliepinguïns komt er nadat Michael Polito, assistent aan het departement Oceanografie van de Louisiana State University, in 2006 met een schip dichtbij de eilanden kom komen. Hij zag enkele pinguïnnesten, en was meteen benieuwd naar wat het eiland nog meer in petto had.

Drones

Satellietbeelden wekten nog meer nieuwsgierigheid op bij Polito, die in 2015 een expeditie op poten zette met een team internationale wetenschappers. En wat die aantroffen eens ze aan land waren, na een helse tocht doorheen het gevaarlijke zee-ijs, overtrof al hun verwachtingen. Duizenden en duizenden pinguïns, tot zover het oog reikte, stonden hen er op te wachten.

Polito en zijn collega's combineerden verschillende telmethodes, waaronder tellingen op de grond en via dronebeelden die ze samenplakten en door een computerprogramma lieten analyseren. Ze concludeerden dat er 751.527 pinguïnkoppels op het eiland leven. Satellietbeelden uit 1959 lijken bovendien te bevestigen dat dat aantal al die tijd relatief stabiel is gebleven.

"Ongelooflijke ervaring"

De bevindingen werden gepubliceerd in het vakblad Scientific Reports. Onderzoeker Tom Hart van de Universiteit van Oxford noemt de ontdekking "een ongelooflijke ervaring". Polito zelf zegt verbaasd te zijn "over het grote aantal". "Het water rondom het eiland werd overspoeld door de dieren. We wisten allemaal dat er veel pinguïns zouden zijn, maar niet dat het er zo veel zouden zijn."

De ontdekking biedt een sprankeltje hoop dat er toch nog plekken op aarde zijn waar de pinguïns niet bedreigd lijken te worden door de klimaatverandering, menselijke activiteiten en overbevissing. Andere kolonies, ten westen van het Antarctische schiereiland, worden steevast kleiner. Daarom werken verschillende landen in dat gebied aan een nieuw bioreservaat dat vijf keer zo groot als Duitsland moet worden en waar vissen verboden zou worden. Het zou in oktober van dit jaar ingaan.

Nood aan bescherming

De ontdekkers van de nieuwe kolonie vragen nu dat dat reservaat meteen uitgebreid zou worden naar de Weddellzee, zodat ook die dieren beschermd zouden worden. Volgens het Wereldnatuurfonds toont de ontdekking "hoeveel er nog te leren valt over deze iconische dieren". "Maar de bevindingen versterken ook de urgentie om de Antarctische wateren te beschermen tegen de dubbele bedreiging van overbevissing en klimaatverandering."

In oktober berichtten wetenschappers dat op het Petrel-eiland, enkele duizenden kilometers ten westen van het Antarctische schiereiland, van een kolonie van 40.000 pinguïns nog amper twee kleintjes overbleven. En maandag nog waarschuwden onderzoekers dat de koningspinguïn tegen het einde van de eeuw kan verdwijnen als er niets aan de klimaatverandering wordt gedaan.