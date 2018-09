Verboden giftige stoffen roeien mogelijk helft van de orka's uit AW

28 september 2018

14u18

Bron: AAS 3 Dieren Hoewel het gebruik van PCB’s meer dan dertig jaar geleden werd verboden, bedreigen de verontreinigende stoffen meer dan de helft van de wereldwijde orkapopulaties. Een internationaal team wetenschappers publiceerden hun bevindingen in het vakblad Science.

Jaren na het verbod op productie én gebruik van polychloorbifenylverbindingen (PCB’s) wordt stilaan duidelijk wat voor desastreuze gevolgen de stoffen hebben. “Het is ontnuchterend om op deze manier te beseffen wat de langetermijneffecten zijn van chemicaliën die de mens meer dan 80 jaar geleden in het milieu introduceerde", zegt Steven Bursian, milieustoxioloog. "Het is een wake-up call.” Niet enkel de orka wordt bedreigd, ook haaien, dolfijnen en zeehonden blijken de nadelige gevolgen te ondervinden van PCB’s. Bepaalde orkapopulaties hebben volgens computersimulaties nog maar vijftig jaar te leven.



Populaties krimpen

Voor het onderzoek testten de onderzoekers 350 orka’s. Ze gingen na hoe hoog de concentraties aan PCB per kilogram vet is. Terwijl concentraties vanaf vijftig milligram per kilogram vet al schadelijk kunnen zijn, werden er bij sommige beesten concentraties van 1300 milligram teruggevonden. Die hoge concentraties zouden 19 verschillende populaties in gevaar brengen.

Vooral de orka's in Brazilië, de Noordzee en de Straat van Gibraltar zijn het meest kwetsbaar omdat hun PCB-niveaus het hoogst zijn. “We zien dat de zwaarst getroffen populaties jaarlijks krimpen met een tot twee procent”, aldus Jean-Pierre Desforges, een van de onderzoekers.

PCB

PCB is een verzamelnaam. PCB’s werden tussen 1930 en 1980 geproduceerd voor industriële toepassingen. Je kan het beschouwen als een dikke vloeistof die een uitstekend isolatievermogen heeft. PCB’s werden gebruikt als smeerolie, verf-en betonstabilisatoren en bij andere industriële toepassingen. Omdat ze zo handig zijn, werden PCB’s massaal geproduceerd voordat wetenschappers de stoffen koppelden aan een oorzaak van kanker en de hormoonhuishouding bij zoogdieren.

Maar omdat de vervuilende stoffen niet gemakkelijk afbreken, zijn ze nog steeds aanwezig in het milieu. Ze worden opgenomen door microben en dringen zo de voedselketen binnen. Vooral grote roofdieren zoals orka’s krijgen veel PCB’s binnen via hun eten. Ze jagen immers op andere roofdieren zoals zeehonden of vissen die ook al PCB’s verorberden.