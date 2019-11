Verbod op blokstaarten bevestigd: "De achterpoort in de wetgeving blijft op slot” PVZ

Het Grondwettelijk Hof heeft een beroep tegen het verbod op blokstaarten verworpen. In Vlaanderen mogen geblokstaarte paarden niet meer deelnemen aan keuringen, tentoonstellingen of wedstrijden. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) wilde op die manier een einde maken aan de massale omzeiling van het verbod. Het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat de regeling geen schending is van het gelijkheidsbeginsel. "De achterpoort in de wetgeving blijft op slot", zegt minister Weyts tevreden.

Dat paardenfokkers hun trekpaarden 'couperen' of blokstaarten is (of althans was) een hardnekkige traditie in Vlaanderen. Bij blokstaarten wordt de staart van het dier operatief verwijderd. Maar de amputatie gaat dwars doorheen de wervels en zenuwen van het dier en kan voor het dier na de ingreep nog pijnlijke gevolgen hebben.

Daarom is het blokstaarten ook al bij wet verboden sinds 2001. Maar dat verbod werd volgens Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts "massaal omzeild". Fokkers vroegen en kregen meestal een medisch attest om een uitzondering te krijgen op het verbod.

De N-VA-minister greep daarom in 2018 in en hij verbood geblokstaarte paarden om deel te nemen aan keuringen, tentoonstellingen of wedstrijden - ook wanneer de eigenaars een diergeneeskundig attest kunnen voorleggen. Bedoeling was dat geblokstaarte paarden op die manier geleidelijk zouden verdwijnen uit de voor fokkers en eigenaars belangrijke tentoonstellingen, keuringen en wedstrijden.

Het Grondwettelijk Hof heeft het verbod van Weyts nu (het arrest zelf dateert van 24 oktober, red.) bevestigd. Een beroep van een fokker van trekpaarden, die in het verbod een schending van het gelijkheidsbeginsel zag, werd verworpen. "We zijn niet te beroerd om ook Vlaamse tradities aan te pakken, als blijkt dat ze veel dierenleed veroorzaken", zegt Weyts.