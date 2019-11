Verbluffende videobeelden tonen massabijeenkomst van schildpadden voor kust Costa Rica kv

28 november 2019

20u06

Bron: National Geographic, Science Alert 0 Dieren Elk jaar doet zich in het Ostional-wildreservaat in Costa Rica een erg bijzonder fenomeen voor: honderdduizenden vrouwelijke zeeschildpadden komen er toe om hun eitjes te leggen op het strand. Een biologe heeft spectaculaire luchtbeelden gemaakt van de schildpadden die zich in de oceaan verzamelen voor ze aan land gaan.

Biologe Vanessa Bézy bestudeert het fenomeen al jaren. In het kader van haar onderzoek maakte ze dronebeelden van de schildpadden - voornamelijk dwergschildpadden - die op weg zijn naar het strand. Het is de grootste dichtheid aan zeeschildpadden die ooit op beeld werd vastgelegd.

“Ik wist meteen dat er iets bijzonders aan de hand was”, zegt Bézy, die de beelden al in 2016 filmde, maar ze pas enkele dagen geleden openbaar maakte. “Tot op de dag van vandaag sta ik versteld van de video. Ze lijken daar wel botsautootjes.”





De biologe heeft beslist om de beelden nu vrij te geven omdat de schildpadden steeds meer bedreigd worden door de groeiende aantallen toeristen, die de stranden op kritieke momenten inpalmen en daardoor de ontwikkeling van de dieren in het gedrang kunnen brengen. “De video helpt om aan te tonen hoe uniek deze plaats is en dat ze beschermd dient te worden”, aldus de wetenschapster.

Enorme dichtheid

In 2017 publiceerden Bézy en haar collega’s een studie waarbij ze gebruik maakten van drones om de zeeschildpadden te tellen. Ze schatten dat er op piekmomenten maar liefst 2086 schildpadden per vierkante kilometer in het water voor de kust vertoefden. Ter vergelijking: tijdens het regenseizoen worden er gemiddeld 250 schildpadden per vierkante kilometer geteld en dat is al uitzonderlijk veel.

“Op deze dag bevonden zich zo’n 5000 zeeschildpadden binnen een gebied dat zo groot is als een voetbalveld, op een totale oppervlakte van meer dan 1000 voetbalvelden”, stelt de video. “En dan worden de schildpadden onder het oppervlak nog niet meegerekend.”

Verklaringen?

Bézy hoopt dat haar onderzoek duidelijkheid zal scheppen over de vraag waarom zoveel zeeschildpadden zich tussen augustus en oktober in het Ostional-reservaat verzamelen. Mogelijke verklaringen zijn bijvoorbeeld de zeestromingen, de ligging van het strand, het type zand of het vergroten van de kans op paring. Maar de gezamenlijke aankomst van de schildpadden zou ook bescherming kunnen bieden aan de vrouwtjes en hun eitjes, om zo de overlevingskansen te vergroten.

Kwetsbaarheid

Dwergschildpadden zijn één van de zes schildpadsoorten die door de Internationale Unie voor Natuurbescherming als bedreigd worden beschouwd en dergelijke massale bijeenkomsten maken een essentieel onderdeel uit van hun levenscyclus, voegt Bézy eraan toe. “Het is een raadselachtig natuurlijk fenomeen. We weten niet hoe de schildpadden dit coördineren en waarom.”

Maar het gesynchroniseerde gedrag dat in het verleden bijdroeg tot het behoud van de soort, kan nu een nadeel blijken te zijn. Het feit dat de dieren op hetzelfde ogenblik en op dezelfde plaats hun eitjes leggen, maakt hen immers bijzonder kwetsbaar voor verstoring door de mens en kan hun voortbestaan in gevaar brengen.

Nederzettingen binnen en net buiten het natuurreservaat groeien immers gestaag en er is regelgeving nodig om te garanderen dat ze zich op een verantwoordelijke manier uitbreiden, waarschuwt Bézy. Lokale bewoners staan achter het voorstel om een bufferzone rondom het reservaat uit te bouwen, maar vastgoedontwikkelaars staan daar niet om te springen.