Verbijsterde dierenbescherming redt 36 katten uit zwaar vervuild huis in Rotterdam: “Kitten at peuken uit asbak” Nikki Catlender

11 juni 2020

11u58

Bron: AD.nl 1 Dieren De Nederlandse dierenbescherming heeft 36 katten uit een zwaar vervuild huis in Rotterdam gered. De beestjes hadden kale plekken, ademhalingsproblemen en uitwerpselen in hun vacht. Eé n van de zwart-witte poezen had zelfs brandwonden opgelopen door frituurvet.

Een inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) wist niet wat ze zag toen ze eind mei de woning binnenstapte na een tip over dierenmishandeling. Zes katers zaten opgesloten in een gangetje van één bij twee meter met alleen een vieze kattenbak. In de woonkamer zaten nog eens drie katers opgesloten in kleine vervuilde kooien.



Ook liepen er 27 poezen en kittens door de kamer. “Het gescheiden houden van katers en krolse poezen was niet erg gelukt, want er liepen drachtige poezen tussen”, zegt de inspecteur. “Een van de kittens zat as en peuken uit een asbak te eten.”

Frituurvet

Doordat frituurvet op een van de poezen was gevallen, had het diertje brandwonden opgelopen. Het raakte ook inwendig gewond. Doordat de poes voortdurend aan de wonden zat te likken en te bijten, moeste een achterpoot geamputeerd worden. De eigenaar was wel naar de dierenarts gegaan, maar pas vier dagen later en had daarna de medicatie niet tijdig toegediend, aldus de dierenbescherming.



De katten waren zó bang, dat het voor de dierenarts ter plaatse onmogelijk was ze te onderzoeken. Bij het opvangadres lukte het wel. Een deel van de katten bleek veel te mager en had een met ontlasting vervuilde vacht. Ook waren er katten bij met kale plekken, vieze ogen en ademhalingsproblemen. Daarnaast hadden meerdere katten een slecht gebit.

De inspecteur besloot alle katten weg te halen. Ze zijn overgebracht naar een opvangadres. Daar gaat het steeds beter met ze. Of en wanneer de dieren voor adoptie beschikbaar komen, is nog niet bekend. De eigenaar draait volgens de Nederlandse dierenbescherming voor de kosten op. Het is onbekend wat de gevolgen zijn voor het baasje.