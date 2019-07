Velen wilden hem laten inslapen, maar kijk hoe hond die vastzat in teer er nu uitziet! sam

08 juli 2019

16u55

Bron: KameraOne 6

In het Russische Yakutsk vonden wegenwerkers op 26 juni een hond die vastzat in een hoop teer. De vacht van het dier was helemaal bedekt met de plakkerige smurrie. Ze konden de stakker bevrijden en brachten hem naar een opvang waar vrijwilligers met vereende krachten de teer te lijf gingen. Hoewel velen vonden dat het beter was de hond uit zijn lijden te verlossen, knipten ze de vastgeklitte haren weg en wasten ze de rest zo goed mogelijk proper. Het dier, dat de naam Docha kreeg, werd verder behandeld met inspuitingen en herstelde volledig. De hond kreeg nieuwe baasjes en woont nu bij een lieve familie, zo melden medewerkers van de dierenopvang.

Bekijk ook: 200 dode en 100 levende katten uit horrorhuis gehaald

Bekijk ook: dit is ‘s werelds lelijkste hond

Bekijk ook: vier meter lange tijgerhaai laat zich aaien als hond

Bekijk ook: brandweermannen redden eendenkuikentjes uit rioolput