Varkenspestepidemie in China breidt verder uit: al 38.000 varkens afgemaakt

02 september 2018

16u08

In China zijn vandaag meer dan 38.000 varkens afgemaakt in een poging om de varkenspest in het land in te dijken. China is de grootste producent van varkensvlees wereldwijd, maar kampt met een snel uitbreidende variant van de Afrikaanse varkenspest.

De varkenspest is intussen al vastgesteld in vijf Chinese provincies, meldt het staatspersagentschap Xinhua op basis van de statistieken van het ministerie van Landbouw. De ziekte werd voor het eerst begin augustus vastgesteld in het noordoosten van het land, waarna ze zich snel verspreidde naar het zuiden. De besmettingshaarden liggen soms op meer dan 1.000 kilometer van elkaar, wat de ongerustheid over de snelheid waarmee de varkenspest zich kan verspreiden, alleen maar doet toenemen.

Het ministerie van Landbouw probeert de ziekte onder controle te krijgen, onder meer door zieke dieren af te maken. Dat waren er tot nog toe al meer dan 38.000. Volgens een woordvoerder van het ministerie zijn de besmettingshaarden daardoor "min of meer" ingesloten.

De voedsel- en landbouworganisatie van de VN (FAO) had in mei al gewaarschuwd voor de verspreiding van de varkenspest vanuit Rusland. De Afrikaanse varkenspest zit ook in verschillende Oost-Europese landen, en is moeilijk uit te roeien omdat er geen efficiënt vaccinatiemiddel bestaat. Ze wordt doorgegeven via direct contact tussen varkens, maar ook via teken. Elk dier dat de ziekte krijgt, sterft er ook aan. Voor varkensboeren is een besmetting dus een economische ramp.

Chinezen consumeren het meeste varkensvlees per inwoner wereldwijd. Ongeveer de helft van de wereldwijde populatie aan varkens wordt in China gekweekt.