Vandalen doden 70.000 bijen: "Zoiets hebben we hier nog nooit meegemaakt"

03 februari 2019

11u39

Bron: Bild 0 Dieren Het is een triest tafereel. De deksels van 40 bijenkasten liggen op de grond in Hamburg. Ze zijn afgerukt door onbekenden. Regen en sneeuw zijn vervolgens in de honingraten binnengedrongen. 70.000 kletsnatte bijen maakten geen kans en stierven de vriesdood.

Meester-imker Wolfgang Stöckmann (60) is er het hart van in. Hij kan de aanblik van zijn vernielde bijenkasten amper verdragen. “Het is gewoon erg wreedaardig. “Wie dit doet, heeft helemaal geen band met de natuur en beseft niet welke enorme schade deze daad veroorzaakt”, zegt de man aan de Duitse krant Bild.

Het was imker Oliver Löwe (42) die het vandalisme ontdekte. “Toen ik aankwam, stond het water al in de korven. De bijenkasten moeten drie tot vijf dagen hebben opengestaan.”

Zeven bijenkolonies zijn het slachtoffer geworden van de baldadigheden. Vier zijn voorgoed verloren. Stöckmann hoopt voor de andere kolonies dat de koningin het samen met een aantal bijen kan overleven.

Door de aanval zal er veel minder honing worden geoogst. Maar de meester-imker vindt het leed dat zijn bijen hebben moeten doorstaan, nog veel erger dan de economische schade. “Dit is regelrechte dierenmishandeling. Zoiets hebben we hier nog nooit meegemaakt.”