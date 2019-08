Vandaag is het Wereldmuggendag. 10 feiten over deze - vaak gevaarlijke -beestjes op een rijtje kv

20 augustus 2019

20u25

Bron: Reuters 0 Dieren Wereldmuggendag vindt jaarlijks plaats op 20 augustus ter nagedachtenis van de ontdekking van de Britse arts Ronald Ross die in 1897 vaststelde dat vrouwelijke muggen malaria verspreiden. Een warmer klimaat, reizen en internationale handel dragen bij tot de verspreiding van ziektes die door muggen overgebracht worden. In het kader van Wereldmuggendag lijsten we tien manieren op waarop muggen een invloed hebben op het leven van de mens.

1. Veel muggensoorten dragen ziekteverwekkers met zich mee. Wanneer ze zich voeden met het bloed van mensen en dieren kunnen ze via hun beet die ziekteverwekkers rechtstreeks overbrengen in het bloed van hun gastheren. Dit maakt de mug tot een van de dodelijkste dieren ter wereld.

2. Jaarlijks sterven meer dan een miljoen mensen aan de gevolgen van een muggenbeet. De meerderheid van hen als gevolg van malaria, een ziekte die volgens de Wereldgezondheidsorganisatie maar liefst de halve wereldbevolking bedreigt. In 2017 stierven 435.000 mensen aan malaria.



3. Ongeveer 90 procent van alle sterfgevallen ten gevolge van malaria vinden plaats in Afrika. Momenteel is meer dan de helft van alle inwoners van Burundi besmet met de ziekte.

4. Malaria blijft zich verspreiden in andere landen zoals Oeganda. Deze week deelde het ministerie van Volksgezondheid mee dat er dit jaar maar liefst 1,4 miljoen besmettingen zijn: dat is een stijging van 40 procent.

5. Denguekoorts is een virus dat zich vlot verspreid in de tropen. Momenteel lopen 2,5 miljard mensen het risico op een besmetting. Jaarlijks komen er naar schatting 100 miljoen nieuwe besmettingen bij, verspreid over meer dan 100 landen.

5. De meeste muggen leggen gemiddeld slechts een afstand van 400 meter af. Het zijn vaak mensen, niet muggen, die besmettingen overbrengen naar andere landen en gemeenschappen. De mug die verantwoordelijk is voor de verspreiding van het zikavirus plant zich voor in autobanden, blikjes, eetkommen van honden en vazen op het kerkhof.

7. Nadat het zikavirus in 2016 de kop opstak in de VS, waarschuwden experts ervoor dat er nog meer levensbedreigende ziektes uit de tropen kunnen overwaaien.

8. Als de opwarming van het klimaat blijft toenemen, lopen tegen 2080 een extra miljard mensen in onder andere Europa en de VS het risico om blootgesteld te worden aan dodelijke virussen die verspreid worden via muggen. Dat blijkt uit een Amerikaanse wetenschappelijke studie waarvan de resultaten eerder dit jaar werden bekendgemaakt.

9. Sommige mensen blijken aantrekkelijker te zijn voor muggen dan anderen. Uit een onderzoek dat gepubliceerd werd in het wetenschappelijk tijdschrift PNAS blijkt dat sommige mensen een geur verspreiden die werkt als een natuurlijk afweermiddel tegen muggen.

10. Een belangrijke manier om een muggenplaag onder controle te krijgen, is om te vermijden dat de eitjes kunnen uitkomen.