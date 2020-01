Van grootpootpotoroe tot buidelmuis: deze dieren zijn misschien uitgestorven door bosbranden in Australië AW

Bron: Washington Post, Natural Resources Kangaroo Island 1 Dieren Misschien minder iconisch dan de kangoeroes en koala’s waardoor ze ook minder in de schijnwerpers staan, maar sommige dieren in Australië zijn mogelijk helemaal verdwenen eenmaal de bosbranden gedoofd zijn.

Het schokkende beeld van fotograaf Brad Fleet ging inmiddels de wereld rond: een zwartgeblakerd kangoeroejong dat tevergeefs probeerde te ontsnappen maar verschroeid in de prikkeldraad belandde. De foto brengt – met een schokeffect – het leed van de dieren in de regio in beeld. En dat ze lijden, bevestigt ook Chris Dickman, ecoloog verbonden aan de University of Sydney. Hij gelooft dat meer dan een miljard dieren gestorven zijn in de vlammenzee. Daaronder misschien enkele dieren die nergens anders op aarde teruggevonden worden en dus volledig uitgestorven zijn.

Buidelmuis

Zo goed als zeker is de buidelmuis –de sminthopsis aitkeni zoals het in de biologieboeken te lezen staat – volledig uitgestorven. Het muisje, met dunne staart en spitse snuit, komt alleen voor in open bos op de westelijke helft van Kangaroo Island. En ze kwamen, voor de bosbranden, reeds in zulke kleine getale voor dat zelfs de wetenschappers die de zeldzame muisjes bestuderen, ze nooit in het echt gezien hebben.

Nu de branden zo hevig woeden op Kangaroo Island zijn wetenschappers er vrijwel zeker van dat de buidelmuisjes uitgestorven zijn. Jammer, zo zegt het Wereld Natuur Fonds, want de muisjes spelen een belangrijke rol bij de verspreiding van bomen en planten. “Voor de bossen en planten, en de diversiteit daarvan zijn ze belangrijk.” Verder nog eten de buidelmuizen insecten die zonder hen welig kunnen tieren.

Suikereekhoorn

De grote suikereekhoorn (Petaurus breviceps) is er eentje die enkel voorkomt in Australië en op Nieuw-Guinea. Wij zouden de diertjes misschien niet direct herkennen als eekhoorns omdat ze zulke grote (flap)oren en een spitse snuit hebben. De lange pluimstaart is eigenlijk het enige wat de suikereekhoorn gemeen heeft met onze rode eekhoorn.

In het wild leven ze voornamelijk langs de oostkust van Australië, in Queensland en Victoria. Voor de bosbranden behoorden de grote suikereekhoorns tot de ‘thans niet bedreigde soorten’ wat betekent dat het om een stabiele soort gaat. Nu wordt gevreesd dat ze bedreigd zullen zijn.

Grootpootpotoroe

De wat? De grootpootpotoroe – van een tongtwister gesproken – is een kangoeroerat die er ook effectief een beetje uitziet als een kangoeroe, met een dikke rattenstaart weliswaar. De diertjes kunnen tot wel tien centimeter groot worden, en hun behaarde rattenstaart wordt wel drie keer zo lang.

Ze leven in de natte bossen in het oosten van Australië, zijn bijzonder schuw, en worden wellicht nooit meer gezien eenmaal de branden doven. Want niet alleen zullen vele grootpootpotoroes de branden niet overleefd hebben, hun habitat is ernstig aangetast. Wetenschappers vrezen dat de bossen misschien nooit volledig zullen herstellen.

Bruine raafkaketoe

Ook de bruine raafkaketoe (Calyptorhynchus lathami) krijgt het bijzonder moeilijk door de bosbranden. De grote kaketoe, die enkel in Queensland, New South Wales en Victoria voorkomt, leeft van zaden van de eikenbomen. En die zijn in vlammen opgegaan.

Kwaststaartrotskangoeroe

Tot slot is er nog de kwaststaartrotskangoeroe (Petrogale penicillata) die voornamelijk voorkomt in Zuidoost-Australië waaronder New South Wales. Deze kangoeroes zijn vooral ’s nachts actief en leven van grassen en andere planten.