Universiteit Antwerpen krijgt eerste dierenprofessor van ons land avh

16 oktober 2018

13u04

Bron: Belga 30 Dieren De Universiteit Antwerpen gaat een leerstoel rond het principe "dierwaardigheid" oprichten. "We gaan op zoek naar een leidend principe over onze omgang met dieren dat in regels kan worden toegepast", zegt Frederik Swennen, decaan van de faculteit Rechten.

De nieuwe leerstoel "Dier en Recht" komt er nadat de universiteit een schenking van 280.000 euro ontving van een mecenas die anoniem wenst te blijven. Hoogleraar Frederik Swennen zal de leerstoel, de eerste in zijn soort in Vlaanderen, leiden. In eerste instantie gaat een doctoraatstudent onderzoeken hoe vanuit de ethiek een juridisch principe over dierwaardigheid kan worden opgesteld.

"We starten deze leerstoel vanuit twee uitgangspunten", zegt Swennen. "Ten eerste merken we dat op veel niveaus - gewestelijk, federaal, Europees - over dierenwelzijn wordt nagedacht, maar dat dit zonder principe of op verschillende principes gebeurt. Daarom willen we een leidend principe opstellen dat beleidsmakers en wetgevers als handvat kunnen gebruiken. Ten tweede willen we dit interdisciplinair aanpakken: de rechten van dieren kunnen juridisch bestudeerd worden, maar bijvoorbeeld ook binnen de ethiek of vanuit het standpunt van de dierengeneeskunde."

Nieuw vak

Vanaf volgend jaar zullen studenten uit verschillende opleidingen ook een nieuw vak over dierenrechten kunnen volgen, waarin het thema vanuit die verschillende disciplines zal worden bestudeerd.

Het eindresultaat moet een overkoepelende maatstaf rond dierenwelzijn worden, op basis waarvan regels operationeel kunnen worden gemaakt. "Daar is absoluut nood aan", zegt Swennen. "Waarom zouden, bijvoorbeeld, duurdere pijnloze slachtmethoden of goed omkaderd vervoer worden ontwikkeld en toegepast, als daartoe geen wettelijke verplichting bestaat en als de naleving van wettelijke verplichtingen slechts ondermaats wordt gecontroleerd? We hebben incentives nodig om dergelijke dingen te kunnen afdwingen."

