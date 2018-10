Unilever wil wereldwijd verbod op dierproeven bij cosmeticaproducten Redactie

09 oktober 2018

20u29

Bron: AD 9 Dieren Unilever maakt zich sterk voor een wereldwijd verbod op dierproeven bij cosmeticaproducten. Om dit doel te bereiken, werkt het bedrijf sinds kort samen met Humane Society International (HSI), een internationale dierenbeschermingsorganisatie.

"Vooral buiten Europa is er nog een wereld te winnen. In de EU zijn dierproeven bij cosmetica al jaren verboden, maar in landen als China, Verenigde Staten en Canada is dit nog niet het geval. Door samen te werken met HSI proberen we de druk op deze landen op te voeren en hopen we dat de wetgeving wordt aangepast", aldus Joanny Lijbers, marketingdirecteur van Unilever Benelux.

#BeCrueltyFree

Humane Society International heeft de campagne #BeCrueltyFree gelanceerd. Doel van de actiegroep is om binnen vijf jaar dierproeven in de cosmetica uit te bannen. Wereldwijd worden nu nog jaarlijks honderdduizenden dieren zoals konijnen, muizen en cavia's gebruikt om cosmetica en verzorgingsproducten te testen, bijvoorbeeld om irritaties van ogen en huid te onderzoeken. Vaak gaat dit gepaard met veel pijn en ongemak voor de proefdieren, die doorgaans aan het einde van de testen worden afgemaakt.

Oproep

In de Europese Unie zijn dierproeven voor cosmetica al sinds 2004 verboden en geldt al vijf jaar een verbod op de verkoop van niet-proefdiervrije cosmetica. Unilever, zelf leverancier van cosmetica- en verzorgingsproducten, roept andere bedrijven op het initiatief te steunen. "Wij zullen er ook niet voor schromen onze producten terug te trekken als we door een bepaald land onder druk worden gezet om toch dierproeven uit te voeren. Dat accepteren we niet", aldus Lijbers.

Dove, een van de grootste Unilever-merken, mag vanaf nu het dierenleed-vrij-keurmerk van dierenrechtenorganisatie PETA voeren. "Het keurmerk is een echte erkenning voor ons. Dat krijg je niet zomaar. Vanaf januari dragen alle verzorgingsproducten van Dove het PETA-keurmerk."