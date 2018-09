Unieke ontmoeting in Ardennen: wolf gefotografeerd vanop amper 50 meter afstand Lieve Van Bastelaere

05 september 2018

22u42

Bron: Landschap vzw 5 Dieren De enige wolf die - voor zover bekend - in Wallonië rondloopt, is onlangs gefotografeerd vanop een afstand van amper 50 meter. Het was Yvan Mahaux, een jonge bioloog, die enkele dagen geleden oog in oog stond met het dier. Hij had de tegenwoordigheid van geest om snel zijn fototoestel te nemen en een foto te maken vooraleer de wolf - even verbaasd als Yvan zelf - in de vegetatie verdween.

Yvan is tweetalig en was enkele jaren geleden nog actief als gids voor Landschap vzw, de vereniging achter de campagne Welkom Wolf. "Aan zijn kennis moet niet getwijfeld worden, en de foto die hij maakte, spreekt boekdelen", meent Jan Loos van Landschap vzw.

"Eerdere foto's van wolven in ons land werden stuk voor stuk gemaakt door onbemande cameravallen, maar deze foto is live gemaakt en daarmee een weergave van een onwaarschijnlijk zeldzaam moment: met slechts één zekere wolf aanwezig in de hele Ardennen, is de kans op een ontmoeting echt belachelijk klein. Wolven gebruiken een territorium van gemiddeld 200 vierkante kilometer of dus 20.000 hectare. De kans dat je de enige wolf in Wallonië zomaar tegen het lijf loopt, is dus zo goed als nul."



Landschap vzw roept iedereen op om waarnemingen te blijven doorgeven op hun website. Ook als ze niet 100 procent zeker zijn en als er geen foto bij hoort.