Unieke foto van wolf August bij daglicht: “Hij lijkt een echt vrijgezellenbestaan te leiden” HAA

21 oktober 2019

18u11

Bron: Onze Natuur 24 Dieren Mannetjeswolf August stelt het goed. Dat is te zien op een afbeelding die het Agentschap voor Natuur en Bos openbaar heeft gemaakt. Het gaat om een unieke foto, want meestal laten wolven zich overdag niet zien.

August leidt opnieuw een single leven, nadat wolvin Naya en haar kroost eerder dit jaar werden gedood. “Wolf August lijkt een echt vrijgezellenbestaan te leiden, zonder enige verplichtingen”, vertelt de Limburgse boswachter Eddy Ulenaers aan Onze Natuur. “August hoeft met niemand rekening te houden en is enkel op zichzelf aangewezen.”

Volgens Ulenaers gedraagt August zich duidelijk anders sinds Naya’s overlijden. Zo zit er bijvoorbeeld minder routine in zijn verplaatsingen. Zeker is wel dat de wolf voorlopig niet aan verhuizen denkt. August waakt nog steeds goed over zijn territorium in Noord-Limburg, zo’n 230 vierkante kilometer in totaal.





“Met uitwerpselen bakent hij zijn territorium af en hij patrouilleert regelmatig in het gebied”, aldus de boswachter. “Grofweg verschijnt August ongeveer een keer per week in ieder deel van z’n territorium.” Soms duikt hij pas na twee weken weer op, maar dat is dus een gevolg van zijn vrijgezellenbestaan, zegt Ulenaers.

Via cameravallen die beweging registreren, kan opgevolgd worden hoe August het stelt. En zijn toestand ziet er goed uit. “Hij ziet er gezond uit, met een goed gevulde buik”, vertelt Ulenaers. De foto die Natuur en Bos deze week heeft vrijgegeven, is zeldzaam, omdat August overdag werd gefilmd. “Meestal laten wolven zich bij schemering en in het donken zien”, aldus nog boswachter Ulenaers.

Het is ondertussen nog steeds niet duidelijk wie wolvin Naya en haar welpen heeft gedood. Wie de gouden tip geeft naar de doodsoorzaak, krijgt daarvoor nog steeds een premie van liefst 30.000 euro.

In april werden nog deze beelden vrijgegeven van August: