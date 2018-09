Unieke beelden: witte dolfijnen adopteren eenzame zee-eenhoorn sam

20 september 2018

17u37

Bron: KameraOne, LiveSience 1 Dieren Dit is een opmerkelijke video van een narwal die optrekt met een school witte dolfijnen. Een narwal is een zeezoogdier zoals een walvis, maar dan met een lange ivoren slagtand. Het dier komt vooral voor in de Arctische zeeën.

De witte dolfijnen of beloega's in de groep zijn allemaal mannetjes, net als de narwal of zee-eenhoorn. Die werd in 2016 voor het eerst met zijn maatjes gespot, gaat er nog altijd mee om en gedraagt zich ook als een van hen.

De school werd voor het laatst gezien in de Saint Lawrencerivier in Canada, bijna 1.000 km ver van de natuurlijke habitat van de narwals. Wetenschappers vermoeden dat de narwal bij de beloega's verzeild is geraakt doordat zijn Arctische leefomgeving kleiner werd door de klimaatverandering.

Bekijk ook:

In april 2016 spoelde een drie meter lange narwal aan in ons land, in Bornem.