Uitzonderlijke en bizarre "Headless Chicken Monster" gefilmd in Antarctische Oceaan

02 november 2018

11u10

Bron: KameraOne 0

Wetenschappers hebben in de Antarctische Oceaan (ook wel de Zuidelijke Oceaan genoemd) een bijzonder wezen gefilmd. De zeekomkommer Enypniastes eximia is hiervoor enkel in de Golf van Mexico gespot. Het dier heeft overigens de bijnaam “Headless Chicken Monster”, vanwege zijn uiterlijk.

