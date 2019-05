Uitzonderlijk: twee gieren rusten uit in Limburgs dorp Redactie

21 mei 2019

13u46

Bron: VTM Nieuws 0

In het Limburgse dorpje Hees, in de buurt van de Nederlandse grens, zijn gisterenavond twee gieren gespot. De vale gier en monniksgier waren aan het uitrusten op een akker. De eerste wordt af en toe eens gesignaleerd in ons land, maar het bezoek van de monniksgier is wel erg uitzonderlijk. Het is nog maar de derde keer dat de roofvogel in België is gespot. De habitat van de dieren is in Zuid-Europese landen, en dan vooral in Spanje. Vooral in bergachtige gebieden leven ze graag. Dat ze nu in ons land worden gesignaleerd, heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de dieren steeds vaker verder vliegen door het warmere klimaat in Europa. De gieren zijn in ons land voor een tussenstop, om even uit te rusten. Ze vinden hier niet voldoende voedsel om te blijven.