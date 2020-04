Uitgestorven vleermuizensoort duikt na 25 jaar weer op in Vlaanderen kg

09 april 2020

15u39

Bron: Belga 2 Dieren Een vleermuizensoort die tot voor kort als uitgestorven werd beschouwd in Vlaanderen, de grote hoefijzerneus, is opgedoken aan twee kanalen in West-Vlaanderen en Limburg. Dat meldt Natuurpunt. Dat de soort na enkele decennia weer ontdekt wordt, is waarschijnlijk te danken aan verbeterde technologie en doorgedreven onderzoek.

In de zomer van 2019 hebben automatische vleermuizendetectoren opnames gemaakt aan het Schipdonkkanaal in Damme (West-Vlaanderen) en het Albertkanaal in Riemst (Limburg). Die apparaten worden voor meerdere nachten geïnstalleerd en maken een opname telkens een vleermuis hoorbaar is. Pas na analyse van de vele duizenden opnames merkten de onderzoekers dat op beide plaatsen geluiden van een grote hoefijzerneus werden geregistreerd.

De opnames van grote hoefijzerneuzen in Vlaanderen zijn bijzonder te noemen. De soort is al decennia niet meer in Vlaanderen gezien. De laatste waarneming dateert van 1995, aldus Natuurpunt. De locatie in Riemst bevindt zich op minder dan 200 meter van Nederland, maar ook daar was de soort al sinds 1986 uit haar gekende locaties verdwenen. Vermoedelijk gaat het hier eerder om dieren uit de Waalse of Noord-Franse populaties.

Geen opmars

Volgens Natuurpunt betekenen de waarnemingen toch niet dat de soort weer aan een opmars bezig is in Vlaanderen. Het opnieuw opduiken van de soort is waarschijnlijk te danken aan de verbeterde technologie en het onderzoek dat de laatste jaren werd gedaan.

"Dieren die het kanaal volgen, kunnen van ver komen, en ook snel weer verdwijnen. Het is dus nog veel te vroeg om te kunnen spreken van een terugkomst van de soort, laat staan van een mogelijk restpopulatie in de omgeving die jarenlang onontdekt is gebleven", klinkt het.



