Uitgestorven oerwolf leeft voort in het DNA van uw hond AV

21 augustus 2018

15u50

Bron: BELGA 0 Dieren Alle nog levende wolven - met uitzondering van de Tibetaanse wolven - zijn afkomstig uit Beringië, een regio in het noordoosten van Siberië nabij de Beringstraat. Tot die conclusie kwam een internationaal team van wetenschappers na een studie van het mitochondriaal wolven-DNA van zowel fossiele als van hedendaagse wolven. Aan dat project werkte onder andere Mietje Germonpré van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel aan mee.

Nazaten van die populatie zwermden de voorbije 25.000 jaar, op het dieptepunt van de koudste periode van de laatste ijstijd, uit over de rest van de wereld.

"Het onderzoek van overblijfselen van wolven uit het pleistocene tijdperk in Europa, die hier onder andere in archeologische context zijn gevonden, tonen aan dat de moderne grijze wolf, die overal op het noordelijke halfrond te vinden is, geen nazaat is van de wolven die hier toen leefden", zegt paleontoloog Mietje Germonpré van het KBIN.

"De Europese wolf, maar ook andere populaties die Eurasia in het vroegere pleistoceen bewoonden, zijn uitgestorven. Hoe dat komt, weten we niet precies. Misschien waren de wolven uit het verre noordoosten van het continent beter aangepast aan de snel wisselende klimatologische omstandigheden die de periode kenmerkten. Mogelijk vormden de wolven in Europa een concurrentie voor de mens en werden ze bejaagd."

De hond

De pleistocene wolven mogen al uitgestorven zijn, toch leeft een deel van hun genen nog voort in hun verre afstammelingen, de gedomesticeerde hond. Hieruit blijkt dat de vroegste gedomesticeerde wolven destijds wellicht in Europa hebben geleefd, al zijn er ook aanwijzingen dat de mens op verschillende plekken min of meer tegelijk begon met het temmen van wolven.

"Honden hebben ook stukken DNA van de wolven uit Beringië", weet Germonpré. "Waarschijnlijk zijn er in de loop van de tijd verschillende keren hybriden gekweekt of zijn verwilderde honden minstens gaan kruisen met wolven in de natuur."