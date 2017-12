Uitgestorven leeuw-met-buidel gevonden in Australië LB

11u40

Bron: The Independent 0 rv Terwijl de grotere buidelleeuwen met hun 130 kilo een bedreiging kunnen geweest zijn voor onze voorouders, heeft deze oudere soort het formaat van een hond, met een lichaamsgewicht van om en bij de 23 kilo. Dieren In Australië hebben vorsers fossielen gevonden van een dier dat er tot 19 miljoen jaar geleden leefde. Het gaat om een nieuwe soort buidelleeuw die zo groot was als een leeuw. De vondst zorgt voor nieuwe inzichten in de stamboom van deze uitgestorven dieren.

Het roofdier, genaamd Wakaleo schouteni, is familie van de huidige buideldieren: zoogdieren zoals kangoeroes en koala's die hun jongen in een buidel meedragen. Het dier is ook nauw verwant met de laatste overlevende soort van de buidelleeuw, de Thylacoleo carniflex, die met zijn tanden als dolken de sterkste beet van alle bekende zoogdieren had. Hoewel die buidelleeuw tot ongeveer 30.000 jaar geleden leefde, wordt aangenomen dat de komst van mensen in Australië heeft bijgedragen tot zijn uitsterven.

Zo groot als een hond

De pas ontdekte buidelleeuw is veel ouder. Wetenschappers schatten dat hij al 19 miljoen jaar uitgestorven is. Het dier is ook aanzienlijk kleiner. Terwijl de grotere buidelleeuwen met hun 130 kilo een bedreiging kunnen geweest zijn voor onze voorouders, heeft deze oudere soort het formaat van een hond, met een lichaamsgewicht van om en bij de 23 kilo.

De nieuwe ontdekking hielp onderzoekers de stamboom van buidelleeuwen te ontrafelen. Aangenomen wordt dat minstens 25 miljoen jaar geleden in Australië leefden.

"De diversiteit aan buidelleeuwen die deze nieuwe vondst aan het licht bracht, hadden we niet verwacht. Vermoedelijk heeft de familie van de buidelleeuwen een nog oudere oorsprong", stelt professor Anna Gillespie, paleontoloog aan de universiteit van New South Wales en auteur van de studie.

Onderzoek van de tanden van de pas ontdekte soort doet Gillespie en haar medewerkers vermoeden dat het om één van de meest primitieve buidelleeuwen gaat die tot nog toe werden ontdekt. Aangenomen wordt dat buidelleeuwen roofdieren waren die de Australische bush terroriseerden. Voor de komst van de mens in Australië, was het continent bevolkt door een variëteit aan reuzenbuideldieren. Door de jachtactiviteiten van de mens en de klimaatverandering stierven veel van die soorten uit.