Uitgestorven hert blijkt stiekem nog te leven

10 september 2019

Bron: Northwestern University, Scientias 0 Dieren Google het ‘schomburgk-hert’ – of de wetenschappelijke naamgeving Rucervus schomburgki - eens en je leest dat het dier sinds 1938 uitgestorven is. Alleen spreekt een recente vondst dat tegen: vermoedelijk is het hert nog springlevend.

Het schomburgk-hert is een hert dat in de bossen van Thailand leefde. Dat was een bijzonder rustig leventje: ’s nachts grazen, overdag rusten in de schaduw en herkauwen. Vanaf de 20e eeuw kwam er echter een abrupt einde aan het vreedzame bestaan.



Al snel zou de enorme bevolkingsgroei en het cultiveren van de bossen de habitat van het dier gaan bedreigen. Bovendien was het reusachtige gewei van de herten veel geld waard - de Chinese bevolking verwerkte het in geneesmiddelen – waardoor ze een populair doelwit voor jagers waren.

Uitgestorven

In 1938 werd het hert officieel uitgestorven verklaard. Zes jaar daarvoor werd het laatste wilde exemplaar doodgeschoten door enkele jagers. Wel leefde er toen nog een mannetjesdier in gevangenschap dat in 1938 eveneens aan zijn einde zou komen: nadat het te dicht in de buurt van vreemde mensen kwam, werd het dier doodgeslagen.



Maar nu suggereren enkele foto’s dat het schomburgk-hert toch nog zou leven. Stiekem. En ergens waarvan men niet wist dat het dier er voorkwam.

Gewei

Daarvoor baseren enkele wetenschappers van de Northwestern University (VS) zich op de vondst van een vrachtwagenchauffeur. In 1991 had die man een gewei langs de weg gevonden, niet in Thailand maar wel in buurland Laos. Hij raapte het op en liet het vervolgens achter bij een lokaal winkeltje. Daarop werden er foto’s gemaakt die inmiddels onderzocht werden door het team wetenschappers.

Conclusie? Het gewei zou toebehoren aan het ‘uitgestorven’ schomburgk-hert. Bovendien was het nog geen halve eeuw oud. “Zelfs het bloed was nog steeds roodachtig. Dit kleurt langzaam zwart naarmate het gewei ouder wordt. In de tropen zou het gewei er bovendien niet zo goed uit blijven zien en zou binnen een aantal maanden al slijten”, aldus onderzoeker Gary Galbreath aan de Northwestern University.

De wetenschappers redeneren dat het hert waarschijnlijk in een kleinere populatie in een afgelegen gebied in Laos leefde. Zonder dat de mens daarvan op de hoogte was. En misschien leeft het hert nog steeds voort, ergens verborgen in een bos in Laos.

‘Uitgestorven’ dieren die nog leven

Het schomburgk-hert zou niet de eerste soort zijn waarvan men denkt dat ze uitgestorven is. Zo dacht men lang dat de kwastvinnige vissen uitgestorven waren. Totdat enkele vissers in 1938 een exemplaar uit het diepe water haalden.

Een recenter voorbeeld: in 2016 dachten wetenschappers dat de bruinkopboomklever, een zangvogeltje dat in de Bahama’s leeft, officieel aan zijn einde was gekomen door de ravage die orkaan Matthew had aangericht. Maar twee jaar later werd het vogeltje opnieuw gespot.