Uitgestorven gewaande vleermuis duikt op in Brusselse rand jv

03 juni 2019

17u29

Bron: belga 1 Dieren In het Floordambos in Steenokkerzeel hebben onderzoekers van Natuurpunt gedurende enkele nachten de kleine hoefijzerneus (Rhinolophus hipposideros) al jagend aangetroffen. Dat is een vleermuissoort waarvan gedacht werd dat ze in Vlaanderen was uitgestorven. Ze werd voor het laatst vastgesteld in 1975. Dat laat Natuurpunt weten.

In de Groene Vallei, een oase van rust in de Brusselse rand, loopt sinds september 2018 een door Europa gesubsidieerd natuurherstelproject. Onderzoekers brengen daarbij de vleermuispopulatie in de regio in kaart. Met een batdetector werden geluidsopnames gemaakt van alle vleermuizen die langs vlogen. Nadien werden de geluiden beluisterd en geanalyseerd.

De verbazing van de onderzoekers was erg groot toen ze het geluid van de kleine hoefijzerneus hoorden. Niet alleen omdat de soort al bijna 45 jaar niet meer was waargenomen, maar ook omdat ze een heel zachte sonar heeft die alleen door de batdetector wordt waargenomen wanneer het dier binnen enkele meter van het toestel vliegt.

De kleine hoefijzerneus is één van de kleinste vleermuissoorten van Europa. Ze is maar 3,5 tot 4,5 cm groot en weegt 4 tot 10 gram. Ze verplaatst zich voor het zoeken van voedsel gemiddeld niet verder dan 2,5 km van haar verblijfplaats. Het is momenteel nog onduidelijk of het dier in het Floordambos inderdaad in de omgeving verblijft, of een toevallige gast is.

Het voedsel van de kleine hoefijzerneus bestaat uit kleine insecten, zoals muggen, langpootmuggen, kleine nachtvlinders en spinnen.

De kleine hoefijzerneus was voor de Tweede Wereldoorlog wijdverspreid in Vlaanderen, met onder andere honderden overwinterende dieren in de Limburgse mergelgroeven.